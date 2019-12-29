"Талибан" согласился на временное перемирие в Афганистане

Руководство террористической группировки"Талибан" согласилось на временное прекращение огня на территории Афганистана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей движения в воскресенье, 29 декабря.

"Талибы заявили в воскресенье, что согласны на временное прекращение огня, во время которого может появиться окно для подписания мирного соглашения с США", – говорится в сообщении.

Предполагается, что режим прекращения огня продлится 10 дней.В течение этого времени Талибан будет пытаться заключить мирное соглашение с США, переговоры с которыми возобновились в конце ноября 2019 года.

Мирное соглашение позволит Вашингтону вернуть домой своих военных из Афганистана и закончить 18-летнюю военную операцию, самую длинную в военной истории США. На данный момент в Афганистане базируются около 12 тысяч американских военнослужащих.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана.

А в октябре стало известно, что Пентагон начал разрабатывать план полного вывода американских военных из Афганистана на случай, если решение об этом примет президент США.

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Источник: korrespondent.net