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29. 12. 2019

Самолет с освобожденными украинцами прибыл в Киев

Самолет с освобожденными в ходе обмена на Донбассе украинцами приземлился в киевском международном аэропорту Борисполь. Самолет приземлился около 21.30 воскресенья, 29 декабря.

Возле взлетной полосы самолет ожидали официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, родственники и близкие, а также большое количество журналистов.

Глава государства лично приветствовал каждого освобожденного украинца.

Напомним, 29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

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Источник: korrespondent.net
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