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29. 12. 2019

У Зеленского сделали заявление о пленных из Крыма

Пленные из аннексированного Крыма будут включены в следующий этап обмена. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым на своей странице в Facebook в воскресенье, 29 декабря.

В представительстве утверждают, что работа по освобождению пленных продолжается.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается – сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", – говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "ни один гражданин Украины не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Напомним, в Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы. Такие данные озвучила глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила о пытках украинца Владимира Якименко в российской колонии. Владимира Якименко бьют по почкам и заставляют раздеваться догола на улице при минусовой температуре.

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Источник: korrespondent.net
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