Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2019, понедельник, 07:51
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
30. 12. 2019

Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами


Военная база в районе Эт-Таджи в Ираке, на которой дислоцируются американские военные, подверглась в воскресенье, 29 декабря, ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Arabiya.

База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, 29 декабря американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков.

27 декабря неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.