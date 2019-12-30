Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами



Военная база в районе Эт-Таджи в Ираке, на которой дислоцируются американские военные, подверглась в воскресенье, 29 декабря, ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Arabiya.

База расположена в 27 км севернее Багдада. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, 29 декабря американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков.

27 декабря неизвестные устроили ракетный обстрел военной базы США рядом с городом Киркук на севере Ирака. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

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Источник: korrespondent.net