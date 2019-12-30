Освобожденных из плена военных направили в госпиталь

Двенадцать украинских военнослужащих, освобожденых во время обмена на Донбассе 29 декабря, направлены на обследование в Главный военный госпиталь в Киеве, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев
Напомним, по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.
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Источник: korrespondent.net