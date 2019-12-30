Импичмент Трампа: Байден согласился давать показания



Бывший вице-президент США Джо Байден согласился свидетельствовать в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал 29 декабря во время встречи с избирателями в штате Айова, после того, как ранее заявил о своем отказе давать показания, сообщает Голос Америки.



Байден отметил, что если его будут вызывать свидетельствовать во время процесса импичмента в Сенате, он согласится это сделать.



"Вы знаете, я уже пережил два импичмента. Один как молодой сенатор и потом как сенатор среднего возраста. В них нет ничего хорошего, независимо от обстоятельств. Это трудно для страны. Здесь нечему радоваться. Но поймите меня правильно: я думаю, что Трамп сам это на себя навлек", - сказал политик.



По мнению Байдена, у Конгресса нет другого выбора, кроме как выполнить свои конституционные обязанности, независимо от политических последствий.







Напомним, за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Источник: korrespondent.net