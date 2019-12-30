Из-за пожаров в Австралии эвакуировали 30 тысяч туристов



Почти 30 тысяч туристов были эвакуированы на юге Австралии из-за лесных пожаров, сообщает ТАСС.



Все они находились в регионе Джипсленд, расположенном в 250 км к востоку от Мельбурна. Покинуть свои дома пришлось и жителям городов Фернелл, Тамбун и Южный Тамбун.



В штате Виктория зафиксированы 16 масштабных пожаров. По данным синоптиков, погодные условия будут только усугублять ситуацию.



В большинстве городов установится 40-градусная жара, а 31 декабря ветер усилится и сменит свое направление.



Напомним, масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Жертвами пожаров стали восемь человек, в том числе двое спасателей, еще более 30 получили травмы.



Сообщалось также, что пожары в Австралии спровоцировали сильное загрязнение воздуха.

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Источник: korrespondent.net