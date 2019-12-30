Трампа убеждали не замораживать помощь для Украины



Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине, сообщает The New York Times.



По данным издания, сопротивление этому решению было интенсивнее, чем предполагалось ранее.



Отмечается, что Помпео и Эспер встретились с Трампом в Овальном кабинете Белого дома в конце августа. Глава Пентагона убеждал президента, что от оказания помощи Украине США получат выгоду, поскольку средства будут потрачены Киевом на покупку америкаснкой военной техники.



Однако Трамп заявил, что не верит обещаниям президента Украины Владимира Зеленского о проведении реформ по борьбе с коррупцией. Американский лидер отметил, что коррупция является повсеместным явлением в Украине, а выделенные на военную помощь средства будут потрачены зря.

Напомним, США выделили 300 млн долларов Украине в качестве военной помощи. По версии демократов, Трамп шантажировал Украину выплатой военной помощи и таким образом попытался оказать давление, чтобы начать расследование против сына своего конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена. Это стало поводом для проведения процедуры импичмента.

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Источник: korrespondent.net