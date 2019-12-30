Мадуро назвал главного врага Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", сообщает El Nacional.
Напомним, в августе 2018 года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе.
По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, Мадуро не пострадал.
Вскоре после инцидента глава государства обвинил в случившемся правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
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Источник: korrespondent.net