Мадуро назвал главного врага Венесуэлы



Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", сообщает El Nacional.



"Враг Венесуэлы находится в Боготе во дворце Нариньо, и его зовут Иван Дуке", - заявил он во время новогодней речи, обращенной к Вооруженным силам Венесуэлы.



Мадуро также обвинил Колумбию в финансировании и руководстве политическим заговором, в ходе которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.



Напомним, в августе 2018 года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе.

По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, Мадуро не пострадал.

Вскоре после инцидента глава государства обвинил в случившемся правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

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Источник: korrespondent.net