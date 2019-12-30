Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2019, понедельник, 07:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,34
30. 12. 2019

Мадуро назвал главного врага Венесуэлы


Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", сообщает El Nacional.
 
"Враг Венесуэлы находится в Боготе во дворце Нариньо, и его зовут Иван Дуке", - заявил он во время новогодней речи, обращенной к Вооруженным силам Венесуэлы.
 
Мадуро также обвинил Колумбию в финансировании и руководстве политическим заговором, в ходе которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Напомним, в августе 2018 года произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе.

По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, Мадуро не пострадал.

Вскоре после инцидента глава государства обвинил в случившемся правительство экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.