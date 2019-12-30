Прихожане американской церкви застрелили стрелка

В христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт (штат Техас) неизвестный убил двух человек, после чего был затрелен прихожанами, сообщает CBS.

В инциденте пострадал еще один человек, его состояние врачи оценивают как критическое.

Чиновник из Департамента общественной безопасности Техаса Джефф Уильямс похвалил "героических прихожан", которые остановили стрелка. По его словам, несколько прихожан быстро вытащили свое оружие вскоре после первого выстрела.

Ранее в Хьюстоне неизвестные открыли огонь по людях во время съемок клипа, погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net