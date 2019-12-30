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30. 12. 2019

Песков о газовых переговорах: Идет непростая работа

На данный момент нечего сказать о согласовании газового контракта между Украиной и Россией. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал он.

По оценке Пескова, ведущаяся работа "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа. О завершении сделки не сообщалось.

Как известно, Газпром уже выполнил одно из условий соглашения - выплатил Нафтогазу более 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Источник: korrespondent.net
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