Кинопремьеры недели: "Рождество на двоих" и "Адская Хоругва"

В кино покажут романтическую комедию “Рождество на двоих” с Эмилией Кларк в главной роли, французскую драматическую комедию “Прекрасная эпоха”, украинскую приключенческую ленту “Адская Хоругва или Рождество казацкое”. Со 2 января в прокат выходят еще две ленты: французско-бельгийская мелодрама “Он и она” и южнокорейский анимационный фильм “Красные туфельки и семеро гномов”.

Рождество на двоих

Рождество на двоих / фото: youtube.com

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Пол Фиг

Актеры: Эмилия Кларк, Эмма Томпсон, Генри Голдинг

Главная героиня - Кейт работает в лондонском магазине эльфом. Женщина не верит в чудеса, ведь ее жизнь в последнее время полна неприятностей. Кейт устала просыпаться с единственной мыслью - как заработать на жизнь, устала одалживать деньги у друзей и знакомых.

Ничего не происходит и в личной жизни девушки. Такое существование сломило волю Кейт, все чаще она прикладывается к алкоголю. Случайная встреча кардинально изменит жизнь главной героини. Останутся ли Том с Кейт вместе навсегда?

Кафе желаний/Прекрасная эпоха

kiev.vgorode.ua

Жанр: драматическая комедия

Режиссер: Николя Бедос

Актеры: Даниэль Отей, Гийом Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан

Жизнь Виктора, талантливого художника, превратилась в ад с тех самых пор, как он узнал, что жена изменила ему с другом семьи. Однажды герой узнает о новом развлечении: исторической реконструкции прошлого.

Компания настолько реалистично восстанавливает события из жизни клиентов, что Виктор решается поучаствовать. Он решил “оживить” тот памятный день 40 лет назад, когда встретил самую большую любовь своей жизни.

Адская Хоругва или Рождество казацкое

Адская Хоругва или Рождество казацкое / фото: dyvys.info

Жанр: приключения

Режиссер: Михаил Костров

Актеры: Константин Линартович, Диана Розовлян, Григорий Бакланов

Казаки веками защищали свой народ, не жалея своей жизни. Именно поэтому, козаку погибшему в бою, прощают все грехи: в аду не найдется ни одной казацкой души. Дьявола такая ситуация не устраивает, он решает поспорить с апостолом Петром, что еще до Рождества ему удастся словить самого храброго казака Семена.

Вот только как сделать, Дьявол пока не придумал...

Фильм снят по мотивам произведения Сашка Лирныка "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід". Лента насыщена интересными персонажами, яркими костюмами, оригинальным гримом, это по-настоящему новогодняя сказка.

Он и она

Он и она / фото: youtube.com

Жанр: мелодрама

Режиссер: Седрик Клапиш

Актеры: Франсуа Сивиль, Анна Жирардо, Камилль Коттин

Он и Она живут в самом романтическом городе на Земле - в Париже, но оба очень одиноки. Герои мечтают найти настоящую любовь, при этом не оглядываются по сторонам.

А ведь Мелани и Реми посещают один и тот же маркет, ужинают в одном и том же ресторане, даже сидят рядом в вагоне метро, но никогда не знакомились. Неужели их пути никогда не пересекутся, но они так сильно нуждаются друг в друге...

Красные туфельки и семеро гномов

Красные туфельки и семеро гномов / фото: youtube.com

Жанр: детская анимация

Режиссер: Хо Сон-хо

Актеры: Хлоя Грейс Морец, Сэм Клафлин, Джина Гершон

Новейшая интерпретация сказки о Белоснежке. Когда-то давно в одном королевстве жила девушка, которой посчастливилось однажды найти красивые красные туфельки. Они оказались волшебными: стоит их надеть, как девушка превращается в настоящую принцессу.

Также в королевстве живут семеро, которых заколдовала ведьма, и теперь они пребывают в обличии мерзких зеленых гномов. Единственное, что может им вернуть людское подобие, - поцелуй прекрасной девушки. Пути героев пересекутся, и они узнают, что такое настоящая дружба и любовь.

Источник: korrespondent.net