Bek Air назвала возможную причину крушения самолета

Разбившийся вблизи Ама-Аты самолет компании Bek Air мог потерпеть крушение из-за спутного следа от взлетевшего перед ним борта. Об этом сообщил в понедельник, 30 декабря, директор летной службы Bek Air Ерик Сапаров, пишет ТАСС.

По его словам, это могло стать причиной того, что перед падением самолет несколько раз кренился в воздухе.

Сапаров отметил, что при взлете двигатели Fokker-100 работали нормально, взлет проходил в штатном режиме.

Как отметил Сапаров, за минуту до взлета самолета Bek Air с этой же полосы в воздух поднялся более тяжелый самолет Airbus А321 neo.

Ранее в МВД Казахстана сообщили, что рассматривается три версии крушения самолета: ошибка экипажа, возможность технической неисправности самолета и работа навигационных служб.

Напомним, утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолет: погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В авиакатастрофе пострадали также двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

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Источник: korrespondent.net