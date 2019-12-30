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30. 12. 2019

Помпео подтвердил визит в Украину в 2020 году

 
Госсекретарь США Майк Помпео запланировал визит в ряд стран СНГ в 2020 году. в том числе и в Украину, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря, в его Twitter.
 
"Рад посетить в новом году Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр для того, чтобы встретиться со своими визави и подтвердить приоритеты США в Европе, Южной и Центральной Азии", - написал американский политик.
 
Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео прилетит в Киев в начале января 2020 года. Об этом сообщил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. 
 
Ранее The Wall Street Journal писал, что Помпео прибудет с визитом в Украину. По информации СМИ, визит Госсекретаря США в Киев запланирован с 3 по 4 января. 

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Источник: korrespondent.net
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