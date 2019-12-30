Помпео летит в Украину: озвучена дата и детали

Государственный департамент США обнародовал на своем сайте программу визита госсекретаря Майка Помпео в Украину, о чем стало известно в понедельник, 30 декабря.

Отмечается, что визит состоится 3 января.

"Госсекретарь Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в Госдепе.

Еще госсекретарь США прибудет на церемонию возложения венков в Свято-Михайловский собор в честь погибших на Донбассе и встретится с лидерами религиозных, общественных и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что посетит Украину в начале 2020 года. Также он планирует в новом году приехать в Беларусь, Казахстан. на Кипр и т.д.

Напомним, Уильям Тейлор дал украинским журналистам прощальное интервью в качестве временно поверенного в делах США в Украине, в котором высказал несогласие с Трампом в вопросе украинской коррупции.

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Источник: korrespondent.net