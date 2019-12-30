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30. 12. 2019

Укрзализныця частично восстановила движение поездов на Донбассе

 
В Донецкой области возобнивили движение пригородных поездов Укрзализныци на участке Фенольная - Скотувата, которое не осуществлялось с 2014 года, сообщает сайт компании.
 
Отмечается, что 30 декабря по этому маршруту отправился первый поезд. Всего на обновленной участке будут курсировать две пары пригородных электропоездов.
 
Структурные подразделения Укрзализныци восстановили поврежденный обстрелами фасад здания вокзала Скотувата, систему отопления и внутреннюю отделку. 
 
Для обеспечения безопасности пассажиров и организации работы отдела полиции установлен дополнительный забор, организована система видеонаблюдения.
 
Напомним, в Киеве на маршрут между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом Борисполь вышел новый дизель-поезд.
 
Еще сообщалось, что Укрзализныця добавила 33 поезда на новогодние праздники.
 

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Источник: korrespondent.net
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