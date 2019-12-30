Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2019, понедельник, 20:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
30. 12. 2019

Минюст не планирует подавать иски против РФ

 
В Министерстве юстиции заявили, что Украине не будет отзывать уже существующие иски в международных судах против РФ, о чем заявил глава ведомства Денис Малюська в интервью РБК-Украина.
 
"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов (отозвать иски, – ред.) сейчас нет", - сказал министр.
 
Инициировать отказ от иска или заключить мировое соглашение Минюст сможет в том случае, если увидит "какой-то позитив от этого".
 
"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - сказал Малюська.
 
Министр также отметил, что пока Украина не планирует подавать новые жалобы против РФ.
 
"(Минюст) сфокусирован на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости", - сказал Малюська.
 
Напомним, 27 декабря российский газовый монополист Газпром выплатил НАК Нафтогаз Украины $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. 
 
Ранее Уголовный суд Гааги опубликовал ежегодный отчет о результатах предыдущих расследований, в частности по иску Украины против Российской Федерации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.