На медреформу потратят 72 млрд гривен

Кабинет министров принял программу медицинских гарантий для населения, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года, о чем стало известно на сайте Правительственного портала в понедельник, 30 декабря.

Отмечается, что программа будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины, на что в Государственном бюджете заложены 72 млрд грн.

Еще новацией является введение модели "деньги ходят за пациентом" и для специализированной медицинской помощи.

"Это означает, что государство будет финансировать медуслуги, а не учреждения", - цитирует пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

Отмечается, что при таких изменениях вопросов относительно задолженности по зарплате врачам больше не будет возникать.

"В 2019 году введен новый подход - единый госпитальный округ на всю область, что позволит максимально эффективно спланировать способную сеть медицинских учреждений для доступа пациентов к качественной медицинской помощи.

К тому же, в рамках правительственной программы создан онлайн-инструмент "Доступные лекарства", благодаря которому украинцы могут найти все аптеки, которые есть в радиусе 7 км от медицинских учреждений, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты", - написано в пресс-центре Кабмина.

Еще сообщалось, что украинцы будут лечиться в клинических институтах бесплатно.

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Источник: korrespondent.net