Минздрав запретил популярные средства для наркоза

Минздрав запретил препараты, которые могли стать причиной тяжелых побочных реакций и смерти в больнице Каменского Днепропетровской области, говорится на сайте ведомства.

Как известно, с 17 по 19 декабря в Каменской больнице провели семь операций с применением наркоза, в результате которых умерла женщина, а остальные шесть пациентов попали в реанимацию.

Теперь Государственный экспертный центр МЗ Украины проверяет и рассматривает все возможности трагедии: несоответствие качества препаратов, фальсификация, нарушение норм хранения и транспортировки лекарственных средств.

Гослекслужба ввела запрет на Дипрофол, который мог стать причиной смерти пациентки, а также на другие лекарственные средства, которые применялись во время операций. Это Дитилин, Атракуриум, Фентанил, Сибазон, Атропин.

Лаборатория должна провести анализ архивных образцов производителя лекарственных средств Дипрофол и образцов, изъятых в больнице Каменского.

Сейчас Гослекслужба изъяла образцы этих лекарственных средств из аптек и аптечных пунктов, где пациенты могли их приобрести, и проследила цепь их поставки.

Напомним, в больнице Каменского Днепропетровской области сразу несколько пациентов оказались при смерти после анастезии, применяемой перед операциями.

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Источник: korrespondent.net