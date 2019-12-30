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30. 12. 2019

В Хорватии открылся музей похмелья, где раздают "пьяные очки"

 
В Хорватии в Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью, где хранятся истории похмелья и предметы, напоминающие пьяные вечеринки, пишет CNN.
 
Пока в музее собрали сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Однако организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.
 
 
Посетителям предлагают попробовать ракию, местный бренди и поиграть в дартс со специальными очками на носу, которые создают эффект опьянения.
 
"Музей рассказывает о некоторых ночах между моментом, когда вы выходите из клуба, и моментом, когда просыпаетесь", — пояснил один из основателей музея 24-летний Рино Дубокович.
 
Среди экспонатов музея есть странные вещи, с которыми просыпались пьяные люди и сопровождавшие их ночью.
 
Открыть музей Дубоковича и его подругу Роберту Микелич побудила история одного из их друзей, который проснулся после вечеринки с велосипедной педалью в кармане, не зная, как она туда попала. Дубокович и Микелич собрали в музей истории похмелья своих друзей.
 
Основатели музея отмечают, что музей создали не для пропаганды алкоголя, а наоборот, чтобы показать до чего может довести пьянка.
 
 
Напомним, британский ученый из Брайтонского университета Хал Сосабовски рассказал, какие спиртные напитки быстрее всего вызывают опьянение.
 
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Источник: korrespondent.net
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