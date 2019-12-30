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30. 12. 2019

Самые состоятельные люди планеты обогатились на 25% - Bloomberg

 
Известное финансовое агентство Bloomberg опубликовало данные анализа денежных накоплений богатейших людей мира в 2019 году.
 
Выяснилось, что совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет $5,9 трлн, что почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году.
 
Богатейшим в мире остается американский миллиардер Джефф Безос, состояние которого оценивается в $116 млрд, несмотря на потерю $9 млрд при разводе.
 
Самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, создательница одноименной линии косметики. Ее компания Kylie Cosmetics в этом году подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc., после чего Дженнер продала 51% акций за $600 млн.
 
Больше всего денег заработал Бернар Арно, его состояние увеличилось на $36,5 млрд, Билл Гейтс и Марк Цукерберг также стали богаче более чем на $20 млрд.
 
Напомним, в ноябре Билл Гейтс обошел Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Впервые за два года основатель Microsoft вернул себе титул самого богатого человека на планете.
 
Также Корреспондент писал, что в октябре основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около 7 млрд долларов из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.

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Источник: korrespondent.net
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