Песня Alyona Alyona вошла в престижный музыкальный рейтинг

Песня украинской рэперши Alyona Alyona вошла в топ-50 музыкальных открытий 2019 года по версии британского издания The Guardian.

В треклисте открытий года на втором месте стоит песня Alyona Alyona под названием Пушка.

Издание же характеризует автора песни Alyona Alyona следующим образом:

"Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка, оттененная традиционными вокальными мелодиями – далеко не беззуба… Она (Alyona Alyona, - ред.) рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, бодипозитив, толерантность. После Революции достоинства она перешла от текстов на русском к текстам на украинском - "хорошему, нежному и поэтичному языку" – говорится в сообщении британского журнала.

Также в списке Guardian открытий года: Sports Team, Normani, Kalie Shorr, Lynks Afrikka, Meggie Brown, Pillow Queens, Shygirl, Asagraum, Victoria Monét, Ashnikko, Anz, Life и другие.

Напомним, рэперша Alyona Alyona взбудоражила сеть обнаженным снимком с мандарином. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Также сообщалось, что рэперша Alyona Alyona пришла на вручение премии в откровенном наряде.

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Источник: korrespondent.net