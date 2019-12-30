Обмен: появилось видео со слезами Зеленского

Офис президента опубликовал в Facebook видео встречи освобожденных пленных украинцев в аэропорту Борисполь 29 декабря.

Ролик представляет собой смонтированные кадры со встречи пленных с родными и первыми лицами государства. Это все на видео сопровождается трогательной музыкой.

Также в ролике показали президента Владимира Зеленского "со слезами на глазах".

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

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Источник: korrespondent.net