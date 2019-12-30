Дело Шеремета: адвокаты Дугарь завили о фальсификации

Адвокаты подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия, пишет в понедельник, 30 декабря, hromadske

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала", - завил адвокат Николай Ореховский.

Защита Дугарь утверждает, что на видео не Яна Дугарь, а "случайное лицо". Адвокаты акцентируют внимание на татуировку, которой нет на руке женщины на видео.

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) 30 декабря 2019 г.

Образец видео для экспертизы датирован 11 июлем 2016 года. По словам адвокатов, в этот день Яна была за границей.

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля она была в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась на службе.

Адвокаты заявили, что следователи не обращались в воинскую часть, чтобы выяснить, где находилась подозреваемая в эти дни.

Также они уверяют, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко и Юлией Кузьменко в этом году, а с Андреем Антоненко не знакома вообще.

Напомним, 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета накануне убийства. Полиция называет ее "разведчицей".

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Источник: korrespondent.net