Пленница рассказала о "наказаниях на подвале"

Освобожденная в рамках обмена пленными с ОРДЛО Марина Чуйкова рассказала, что ей пришлось пережить в подвале так называемого "Министерства гражданской безопасности ДНР", пишет в понедельник, 30 декабря, УНН.

"Меня обвинили в шпионаже, предательстве родины, так называемой "ДНР". И бросили в подвал "МГБ". 30 дней мы там просидели, нас не раскрывали, без вести пропали мы", - сказала Марина Чуйкова.

По ее словам, кормили пленных три раза в день и выводили в туалет. Но в случае, если кто-то "провинился", в туалет идти запрещали.

"Там, где я была в подвале – там три камеры. Если ты разговариваешь с соседними ребятами – они могут наказать", - рассказала освобожденная.

Она добавила, что потом попала в Снежнянскую исправительную колонию, где было 11 политических удерживаемых. Десять человек забрали, а одна женщина осталась.

"Санитарно-гигиенические плохие условия. В камере находится разный контингент, и к нам относятся тоже плохо, потому что все в основном жены "ополченцев". Нас держали всех вместе. Убийцы, наркоманы, в основном, и мы. Но мы себя в обиду не давали", - сказала Марина Чуйкова.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, произошел обмен пленными между Киевом и "Д/ЛНР" . Освободили 81 человека, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека, около 50 человек возвращаться в ОРДЛО отказались.

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Источник: korrespondent.net