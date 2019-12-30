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30. 12. 2019

В ООН обеспокоены передачей беркутовцев в ОРДЛО

 
Мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, который состоялся в воскресенье, 29 декабря, говорится в Facebook представительства.
 
"Вместе с тем мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане", — отметили в ООН.
 
В миссии подчеркнули, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".
 
"Раньше, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников Беркута, которые бежали из страны, оказались безрезультатными", — говорится в заявлении ООН.
 
Напомним, общественная организация Transparency International также прокомментировала выдачу беркутовцев на обмен с ОРДЛО. 
 
Как известно, 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-бойцов спецподразделения Беркут, обвиняемых в расстреле Майдана в феврале 2014 года. Они были в списках на обмен с сепаратистами.
 
Обмен пленными между Киевом и сепаратистами произошел 29 декабря в аэропорту Борисполь.

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Источник: korrespondent.net
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