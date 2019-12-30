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30. 12. 2019

Кравцов покидает пост главы Укрзализныци

 
Глава Укрзализныця Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией и о новой работе в публичном государственном секторе, пишет пресс-центр УЗ в понедельник, 30 декабря.
 
"Уже в начале 2020 года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного Совета о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - цитирует пресс-служба Кравцова.
 
Также глава правления добавил, что подробности сообщит "после принятых формальных решений".
 
 
Отметим, министр инфраструктуры Владислав Криклий 3 декабря заявлял, что набсовет Укрзализныци рассмотрит вопрос увольнения Евгения Кравцова.
 
Тогда Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как Укрзализныця и Нафтогаз Украины, не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".
 
Чиновник работал в Укрзализныце с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем - директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления Укрзализныци.
 
А 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
 
Напомним, накануне Кравцов подписал меморандум с компаний из США о поставке для УЗ 40 локомотивов.

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Источник: korrespondent.net
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