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31. 12. 2019

Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году

 
Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу 24, сообщается в понедельник, 30 декабря.
 
"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал премьер и добавил, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.
 
Также Гончарук озвучил сроки получения транша от Международного валютного фонда.
 
По его словам, деньги поступят в течение нескольких месяцев.
 
"Это вопрос нескольких месяцев", - заявил глава правительства.
 
Как сообщалось, первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала о требованиях МВФ к Украине для дальнейшего сотрудничества.
 
Напомним, перед Новым годом курс гривны резко обвалился. Нацбанк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 декабря до 23,69. 

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Источник: korrespondent.net
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