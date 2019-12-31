Украина и РФ подписали контракт на транзит газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.
Также эту информацию подтвердил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа через Украину в ЕС с 1 января.
Как подчеркнул Витренко, контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет является неординарным событием.
"Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу", − указал он.
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Источник: korrespondent.net