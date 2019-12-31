Украина и РФ подписали контракт на транзит газа

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Об этом 30 декабря сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Также эту информацию подтвердил глава Газпрома Алексей Миллер. По его словам, подписанные документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит газа через Украину в ЕС с 1 января.

Как подчеркнул Витренко, контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет является неординарным событием.

"Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу", − указал он.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net