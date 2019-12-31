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31. 12. 2019

Витренко о газовом контракте: Впереди много работы

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что после подписания нового контракта на транзит российского газа в ЕС перед Украиной стоит много важных задач. Об этом он написал в Facebook 30 декабря.

По словам Витренко, газовый контракт − это только начало нового пути.

Он подчеркнул, что Украина должна завершить реформу рынка газа, в частности обеспечить полное соответствие европейским правилам; радикально повысить уровень энергоэффективности; значительно увеличить собственную добычу газа; трансформировать Нафтогаз в современную и эффективную компанию.

"Если мы это сделаем, то сможем полностью реализовать возможности, которые нам дает новый контракт на транзит и получение трех миллиардов долларов от Газпрома по решению Стокгольмьского арбитража", − указал исполнительный директор Нафтогаза.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Также стороны подписали соглашение об урегулировании споров.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов. 

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Источник: korrespondent.net
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