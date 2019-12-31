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31. 12. 2019

Ким Чен Ын призвал усилить безопасность КНДР

 
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости принять дипломатические и военные ответные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны. Об этом он рассказал в ходе семичасового доклада на заседании ЦК Трудовой партии Кореи, передает во вторник, 31 декабря, ЦТАК.
 
Отмечается, что лидер КНДР изложил "вопросы о подготовке принятия активных и наступательных политико-дипломатических и военных ответных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны".
 
Агентство охарактеризовало выступление Ким Чен Ына как историческое.
 
По данным ЦТАК, северокорейский лидер заявил о путях решения широкого спектра вопросов государственного строительства. В частности, он подчеркнул, что партийные работники должны "беззаветно служить народу".
 
Как указало агентство, значительная часть доклада Ким Чен Ына была посвящена мерам по экономическому развитию страны. Он поставил задачи перед важнейшими отраслями народного хозяйства КНДР и призвал к решительному увеличению сельскохозяйственного производства. 
 
Также лидер республики упомянул о необходимости развития науки, образования, здравоохранения и призвал к увеличению производительности труда и экономии.
 
По словам Ким Чен Ына, "для окончательной победы революции и счастливой жизни великого народа партия снова решила вести трудную и долговременную борьбу".
 
По итогам пленума ЦК партии, который продолжается уже три дня, ожидается принятие "важного документа".
 
Ранее лидер КНДР заявил, что властям страны необходимо срочно принять активные меры для обеспечения суверенитета страны.
 
КНДР решила нарастить потенциал армии − СМИ

Источник: korrespondent.net
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