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31. 12. 2019

В Госдепе объяснили авиаудары США в Ираке и Сирии

 
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил удары Вашингтона по объектам Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Телефонный разговор состоялся в понедельник, 30 декабря, сообщили в Госдепартаменте.

"Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутерришем недавние нападения в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь вновь заявил, что меры оборонительного характера, принятые Соединенными Штатами в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана", − говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Сам Помпео подтвердил в Twitter, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на защиту американских граждан.

Today I spoke with @UN Secretary-General @antonioguterres following the U.S. response to recent attacks in #Iraq. I made clear that our defensive action was aimed at deterring #Iran and protecting American lives.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019
 
Напомним, 29 декабря американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков.
 
Как сообщили в Пентагоне, группировка несет ответственность за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.
 
Глава шиитского народного ополчения Ирака сообщил о 19 погибших и 35 пострадавших из-за авиаудара ВВС США

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Источник: korrespondent.net
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