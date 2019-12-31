В Госдепе объяснили авиаудары США в Ираке и Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил удары Вашингтона по объектам Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Телефонный разговор состоялся в понедельник, 30 декабря, сообщили в Госдепартаменте. "Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутерришем недавние нападения в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь вновь заявил, что меры оборонительного характера, принятые Соединенными Штатами в ответ на это, были направлены на сдерживание Ирана", − говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

Сам Помпео подтвердил в Twitter, что действия США носили оборонительный характер и были направлены на защиту американских граждан.

Today I spoke with @UN Secretary-General @antonioguterres following the U.S. response to recent attacks in #Iraq. I made clear that our defensive action was aimed at deterring #Iran and protecting American lives. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 30, 2019

Напомним, 29 декабря американские беспилотники нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки Катаиб Хезболлах в Сирии и Ираке в ответ на атаки ее боевиков.

Как сообщили в Пентагоне, группировка несет ответственность за ракетный обстрел иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских.

Глава шиитского народного ополчения Ирака сообщил о 19 погибших и 35 пострадавших из-за авиаудара ВВС США Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net