Коболев рассказал о "козырях" Киева на переговорах

На переговорах о транзите российского газа Украина имела была очень сильную позицию. Об этом глава правления Нафтогаза Андрей Коболев написал в Facebook 31 декабря.

По его словам, это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона имела "действительно очень сильную позицию". По его словам, это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона имела "действительно очень сильную позицию".

"Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная ​​и протестированная к длительной работе в реверсе ГТС, своевременные санкции против Северного потока-2, новый стокгольмский арбитраж − это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы", − подчеркнул Коболев.

Он также добавил, что в ходе подготовки соглашений Украина "получила от Еврокомиссии четкое признание надежности и эффективности украинской ГТС".

Глава Нафтогаза поблагодарил всех международных партнеров, которые поддержали Украину и защищали ее интересы. В частности, он выразил признательность США "за действенную и очень своевременную поддержку настоящей энергетической безопасности Европы".

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет. Также стороны подписали соглашение об урегулировании споров.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в течение действия нового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net