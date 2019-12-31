Санкции США против Nord Stream 2 опоздали на год − Forbes

Введение американских санкций в отношении газопровода Северный поток-2 является запоздалой и неэффективной мерой. Об этом говорится в статье Forbes, которая была опубликована в субботу 28 декабря.
Как отмечает в материале бизнес-журналист Кеннет Рапоза, "санкции, вероятно, запоздали примерно на год", так как строительство Северного потока-2 уже почти завершено.
"Эти санкции являются запоздалыми и бесполезными. Они не понравятся даже тем, кто с ненавистью относится к России", − уверен автор статьи.
Согласно его оценке, страны ЕС в значительной степени зависимы от поставок природного газа из России. Он дешевле сжиженного природного газа, который могут предложить США, и санкции не меняют это.
Также развитие альтернативной энергетики в Евросоюзе в краткосрочной перспективе не приведет к снижению спроса на российский газ
В публикации подчеркивается, что в числе партнеров Газпрома европейские компании, которых "не запугать антироссийскими мерами США, продиктованными геополитикой" и "Вашингтон знает это".
Рапоза также указал, что в Германии и Франции "проявляют все больше раздражения в отношении новой холодной войны с РФ".
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Источник: korrespondent.net
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