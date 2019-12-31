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31. 12. 2019

Импичмент Трампу: Байден согласился дать показания

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что даcт показания во время процесса импичмента в Сенате, если его вызовут. Об этом он сказал во время встречи с избирателями в штате Айова, сообщает в понедельник, 30 декабря, Голос Америки.

В частности, Байден подтвердил, что выполнит требования любой повестки Сената.

Ранее Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Он объяснил свой отказ давать показания тем, что у республиканцев в Сенате "нет правовых основний" для вызова его для дачи показаний.

"Я не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания направлять повестки для дачи мной показаний на слушаниях по импичменту", - заявил он и добавил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему.

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Источник: korrespondent.net
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