Итоги 30.12: Газовый контракт и визит Помпео

Украина и РФ подписали газовые соглашения

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет по принципу "качай или плати".

Как уточнил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, кроме контракта на транзит газа было подписано соглашение об урегулировании споров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение действия нового газового соглашения Украина сможет получить более семи миллиардов долларов.

В Нафтогазе подчеркнули, что главным результатом договоренностей с РФ является получение почти трех миллиардов долларов от Газпрома и безубыточная работа украинской ГТС в следующие пять лет.

Помпео подтвердил визит в Украину в следующем году

Госсекретарь США Майк Помпео запланировал визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в следующем году.

В Госдепе уточнили, что Помпео отправится в Киев 3 января, где встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

Шуфрич отстреливал носорогов в Африке

Пресс-служба нардепа от Оппозиционной платформы − За жизнь Нестора Шуфрича подтвердила, что в 2013 году политик отстреливал носорогов и других животных в Африке.

Эта информация появилась после того, как в сети обнародовали фото нардепа с убитым носорогом, леопардом, антилопами и гиеной.

Подчеркивается, что охота велась "с разрешения уполномоченных органов", а все животные подлежали отстрелу.

Глава Укрзализныци сообщил об уходе с поста

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о прекращении контракта с компанией.

По словам чиновника, он переходит на новую работу в публичном государственном секторе. Отметим, официальный срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.

Нафтогаз запустил сайт с отчетом по транзиту российского газа

Компания Оператор ГТС Украины сообщила о запуске Газового информационного центра, где ежедневно будут публиковаться отчеты о состоянии транзита российского газа.

Таким образом Нафтогаз намерен бороться в возможными манипуляциями со стороны российских СМИ.

Премьер-министр заявил, что курс гривны укрепится в 2020 году

Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году. По его словам, незначительное ослабление национальной валюты перед Новым годом вызвано спекулятивным спросом.

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Источник: korrespondent.net