Microsoft обвиняет хакеров из КНДР в краже данных

В корпорации Microsoft считают, что хакерам из Северной Кореи удалось похитить из компьютерных сетей ее клиентов в США важную информацию. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает американский телеканал CNN.

В декабре Microsoft подала иск в федеральный суд в штате Вирджиния. В заявлении, которое первоначально было засекречено, утверждается, что два киберпреступника получили несанкционированный доступ к неким важным компьютерным сетям клиентов компании. Имена хакеров не разглашаются. Как утверждает Microsoft, они входят в хакерскую группировку под названием Thallium из КНДР, которая активно действует с 2010 года.

Microsoft не уточняет, о каких именно клиентах идет речь, но они пользовались ее программным обеспечением. По данным компании, Thallium интересовала информация о госслужащих, исследовательских организациях и ученых, которые занимались вопросами, касающимися ядерного нераспространения.

Представители Microsoft добиваются через суд предоставления ей контроля над некоторыми сетевыми ресурсами, которые хакеры применяют для осуществления атак. Иск подан в Вирджинии, поскольку именно в этом штате зарегистрированы некоторые страницы, применяемые хакерами.

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Источник: korrespondent.net