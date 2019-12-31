На Донбассе ранен военный

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы активности.

Военные готовятся к полному перемирию с 1 января

Напомним, за сутки 29 декабря на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов, военные не пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net