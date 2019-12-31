Лента RSS
Подписаться на ленту
31 декабря 2019, вторник, 09:14
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,35
31. 12. 2019

На Донбассе ранен военный

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил ранения. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из снайперских винтовок.

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток обстрелы не были зафиксированы активности.

Военные готовятся к полному перемирию с 1 января

Напомним, за сутки 29 декабря на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов, военные не пострадали. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.