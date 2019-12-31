Кабмин пригрозил игорному бизнесу повторным рейдом

Глава Кабмина Алексей Гончарук пригрозил повторным рейдом правоохранителей тем нелегальным игорным заведениям, которые по его словам, "начали поднимать голову". Об этом он сказал в интервью телеканалу 24.
По словам премьера, некоторые нелегальные казино вновь начинают открываться.
"Мы это видим. После нового года мы, возможно, повторим "сеанс убеждения", – заявил Гончарук.
При этом глава правительства убеждает: "Мы контролируем ситуацию каждый день и не видим массового возвращения залов".
"Кто-то какими-то табличками завесил эти вывески и пытается скрыть, что они продолжают работу. Кто-то договорился с местными правоохранителями", – отметил Гончарук.
Вместе с тем, он заверил, что в ближайшем времени у властей "до всех дойдут руки".
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Источник: korrespondent.net
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