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31. 12. 2019

Правоохранители переходят на усиленный режим работы

Правоохранители в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января перейдут в усиленный режим работы в местах проведения праздничных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на территории Украины запланировано 910 праздничных мероприятий в 702 населенных пунктах.

"Следовательно, будут усилены меры безопасности в новогоднюю ночь. В частности, на улицы городов выйдут дополнительные наряды полицейских и нацгвардейцев", - говорится в сообщении.

Ситуационный центр Нацполиции в круглосуточном режиме будет отслеживать ситуацию для обеспечения публичной безопасности и порядка и координировать работу всех подразделений.

Накануне также сообщалось, что спасатели дежурят в усиленном режиме. Так, во время праздников будут дежурить семь тысяч спасателей, при необходимости их число могут удвоить.

Ранее Зеленский рассказал, где будет праздновать Новый год.

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Источник: korrespondent.net
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