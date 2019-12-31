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31. 12. 2019

Принц Гарри и Меган Маркл создали собственную торговую марку

Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл зарегистрировали собственную торговую марку Royal Sussex, под которой расчитывают заниматься издательским делом и благотворительностью. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает The Independent.

Отмечается, что супруги подали запрос на регистрацию торговой марки еще в июне 2019 года, а в декабре получили свидетельство о регистрации.

Под новой торговой маркой принц Гарри и Меган Маркл смогут выпускать журналы, листовки, постеры, календари и одежду. Также под маркой Royal Sussex они смогут проводить благотворительные инициативы по сбору средств, образовательные программы и выпускать социальные кампании от собственного имени.

Ранее сообщалось о том, что Гарри и Меган хотят отделить собственную благотворительную деятельность от фонда Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фонд имел название The Royal Foundation и был под руководством обеих семей. Сейчас он переименован в Фонд герцога и герцогини Кембриджских.

Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл не пустили в ресторан в Канаде.

Также стало известно, что Меган Маркл выпустила собственную линейку капсульной одежды, которая является частью ее благотворительного проекта.

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Источник: korrespondent.net
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