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31. 12. 2019

В Австралии лесной пожар заблокировал на пляже тысячи людей

Около четырех тысяч человек заблокированы пламенем на пляже австралийского города Маллакута. Еще 12 человек погибли в стране во время лесных пожаров. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает DW.

"Тысячи туристов и местных жителей вынуждены бежать от лесных пожаров к морскому берегу. Так, около четырех тысяч человек оказались заблокированными на пляже города Маллакута в штате Виктория", - говорится в сообщении.

Группы беглецов зафиксированы и на других отрезках 200-километрового побережья, прилегающей к пораженной пожарами зоны континента. Местные спасательные службы готовятся в случае необходимости эвакуировать заблокированных людей морем.

Сообщается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди гибнут еще до того, как пламя до них доберется.

В общем пожар уничтожил уже сотни домов в этих штатах, а среди жертв огня - трое пожарных добровольцев.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров в Австралии эвакуировали 30 тысяч туристов.

Напомним, масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии также в середине октября. Жертвами пожаров стали восемь человек, в том числе двое спасателей, еще более 30 получили травмы.

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Источник: korrespondent.net
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