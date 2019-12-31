В РФ не могут назвать дату запуска Nord Stream 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода Северного потока-2 в эксплуатацию. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает РБК.

По словам Пескова, в связи с решением швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб Северного потока-2, выйти из проекта, на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

"Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли", - отметил он.

Пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос о возможных взысканиях за неустойку в отношении Allseas.

"Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны", - подчеркнул Песков.

Тем не менее Песков выразил уверенность, что проект будет завершен. По его словам, для этого есть все необходимые мощности.

Напомним, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ, а затем отвела свои суда из района строительства.

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Источник: korrespondent.net