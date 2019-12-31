В РФ не могут назвать дату запуска Nord Stream 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода Северного потока-2 в эксплуатацию. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает РБК.
По словам Пескова, в связи с решением швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб Северного потока-2, выйти из проекта, на данный момент невозможно назвать новые сроки ввода газопровода в эксплуатацию.
"Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли", - отметил он.
Пресс-секретарь президента отказался отвечать на вопрос о возможных взысканиях за неустойку в отношении Allseas.
"Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичны", - подчеркнул Песков.
Тем не менее Песков выразил уверенность, что проект будет завершен. По его словам, для этого есть все необходимые мощности.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net