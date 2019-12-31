В Конго при нападении боевиков погибли 23 человека

В ночь на понедельник в Демократической Республики Конго боевики убили 23 человек в провинции Северное Киву на востоке страны. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти 31 декабря.

Отмечается, что нападение совершила угандийская повстанческая группировка Альянс демократических сил. Боевики сожгли несколько жилых домов.

"С конца октября текущего года после того, как правительственная армия ДРК развернула операцию по зачистке восточных районов страны от повстанческих формирований, Альянс демократических сил и другие вооруженные группировки несколько раз совершали нападенияна мирных жителей. По статистике, в результате подобных нападений уже погибли свыше 200 человек", – говорится в сообщении.

Также указано, что Альянс демократических сил занимается деятельностью, направленнойпротив правительства Уганды, часто совершает атаки на местное население, силы безопасности ДРК и миротворческие силы ООН.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго произошел штурм базы ООН. Двое протестующих погибли. Местные жители требовали вывода миротворческой миссии ООН.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net