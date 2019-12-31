СМИ назвали украинцев, оставшихся после обмена в "ЛДНР"

Сепаратисты "ЛДНР" продолжают удерживать ряд украинцев после обмена 29 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода в понедельник, 31 декабря.

Отмечается, это те граждане, имена которых точно известны их родственникам, и украинским правозащитным организациям, но которых почему-то не "подтвердили" сепаратисты во время переговоров в Минске.

Гражданские:

Валерий Матюшенко – предприниматель, музыкант, заложник "ДНР", схвачен среди родного Кальмиусского 15 июля 2017 года и приговорен так называемым "судом" группировки на 10 лет тюрьмы за "шпионаж". Предполагается, что он содержится в Макеевке.

Виталий Демьяненко – 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 среди Донецка вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, сейчас Атаманчук находится в СИЗО №5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. В "ДНР" ни разу публично не сообщали о нем.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов – школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" подростки получили от сроки от 10 до 15 лет. Родственники не сообщают прессе о месте их содержания.

На следующий день после обмена 29 декабря 2019 глава "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал". Но отпустили ли подростков – неизвестно.

Сергей Русинов – 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств (его части, которая осталась в оккупации), "осужден" группировкой "ЛНР" до 6 лет тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп в соцсети ВКонтакте. Сейчас удерживается на территории Славяносербского исправительной колонии №60, что в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреева – пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, впоследствии обвинен группировкой "ЛНР" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что он имеет инвалидность 2-й группы

Роман Сагайдак – похищен в июне 2017 в родном Луганске предприниматель, 26 ноября 2018 обвинен группировкой "ЛНР" в "разбое, который нанес непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" в 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, по данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Военные:

После обмена 29 декабря один из 12 освобожденных военных заявил, что только он знает до 20 военнослужащих ВСУ, которые остались в плену в России и в ОРДЛО. Известно, что среди них Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки сепаратистов "ДНР" 22 мая 2019 года.

Журналистка Татьяна Катриченко также напомнила о нескольких военных ВСУ, которых сепаратисты почему-то решили "придержать" на оккупированной части Донбасса. Это Виталий Чмиль, Андрей Качиньский, Станислав Панченко, Николай Гриненко, Игорь Мирончук.

Напомним, 29 декабря по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

Позже стало известно, что Украина будет требовать у сепаратистов возвращения еще 300 пленных.

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Источник: korrespondent.net