У Зеленского назвали сроки нового обмена пленными

В январе 2020 года должно начаться согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сказала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии Интерфакс-Украина в понедельник, 31 декабря.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – сказала Мендель.

Она указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в аннексированном Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Напомним, 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и Путин поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обсудили последние достижения.

Как известно, 29 декабря по итогам обмена пленными самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" был освобожден 81 человек, 76 из которых вернулись в Украину. Киев передал сепаратистам 124 человека.

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Источник: korrespondent.net