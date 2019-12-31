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31. 12. 2019

На Донбассе нашли тайник с гранатами

В Покровском районе Донецкой области мужчина во время собирания дрова наткнулся на тайник с боеприпасами. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около половины километра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку – спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, – мужчина обнаружил во время сбора дров", – говорится в сообщении.

В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, одна граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Саперы ГСЧС изъяли боеприпасы для дальнейшей утилизации.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе нашли тайник с гранатами

Напомним, в городе Рубежное в Луганской области возле вокзала обнаружили гранатометы и гранаты.

А в Заводском районе Николаева нашли гранату на палке возле жилого дома по улице Шоссейная.

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Источник: korrespondent.net
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