В Покровском районе Донецкой области мужчина во время собирания дрова наткнулся на тайник с боеприпасами. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

"Поступило сообщение от жителя района о том, что в лесополосе на расстоянии около половины километра от села Михайловка он нашел боеприпасы. Как выяснилось, находку – спортивную сумку с взрывоопасным содержимым, присыпанную травой, – мужчина обнаружил во время сбора дров", – говорится в сообщении.

В сумке находились семь гранат Ф-1, 11 гранат РГД-5 без запалов, одна граната ВОГ, дымовая шашка и сигнальная ракета.

Саперы ГСЧС изъяли боеприпасы для дальнейшей утилизации.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе нашли тайник с гранатами

Напомним, в городе Рубежное в Луганской области возле вокзала обнаружили гранатометы и гранаты.

А в Заводском районе Николаева нашли гранату на палке возле жилого дома по улице Шоссейная.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net