В Лондоне вандал повредил картину Пикассо за $26 млн

Молодой мужчина повредил картину Пабло Пикассо стоимостью 20 млн фунтов стерлингов (более $26 млн – ред.) в Современной галерее Тейт в Лондоне. Об этом сообщает ВВС во вторник, 31 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, однако известно о нем стало лишь сейчас. 20-летний Шакил Масси предположительно порезал картину 1944 года под названием "Бюст женщины", на которой Пикассо изобразил свою возлюбленную Дору Маар.

Во вторник в Магистратском суде лондонского района Камберуэлл-грин в отношении Масси были выдвинуты обвинения в нанесении ущерба произведению искусства. Сам молодой человек, мотивы которого остаются неизвестными, отверг выдвинутые обвинения.

Суд отказался выпускать Масси под залог и, таким образом, он будет дожидаться в тюрьме следующего судебного заседания по его делу, намеченному на 30 января.

Картина убрана из экспозиции. Масштаб нанесенных ей повреждений устанавливается. Галерея Тейт работает в обычном режиме.

Автопортрет известного художника, выставленный на аукцион дома Christie's, отправили на реставрацию.

Ранее СМИ сообщили, что в США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн. Тогда речь шла об автопортрете художника под названем "Моряк". Обстоятельства случившегося не раскрыли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net