Стали известны все кандидаты на должность главы Госкино

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список кандидатов, допущенных к участию в повторном конкурсе на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщается на сайте Национального агентства по вопросам госслужбы (НАГС).

В списке указано кандидатов: Слепак Сергей Виленович, Мартынюк Владимир Михайлович, Король Александр Александрович, Куценко Станислав Игоревич, Корниенко Олег Александрович, Кудерчук Марина Николаевна, Плисковский Роман Владимирович, Голосов Артем Андреевич, Зленко Сергей Александрович.

Трое из претендентов – Слепак, Куценко и Зленко – уже участвовали в первом конкурсе. Тогда они не попали в финал.

Согласно открытым данным в Сети, Слепак – один из соучредителей ООО Кіносвіт Юніверсал, Голосов – начальник управления государственного регулирования и реализации кинопроектов Госкино, Зленко – юрист, заместитель председателя Совета по государственной поддержке кинематографии, директор кинотеатров Магнат и Boomer.

Напомним, 2 декабря Кабмин объявил повторный конкурс на занятие должности председателя Госкино. Заявки принимались до 28 декабря.

По результатам первого конкурса оставался один кандидат – генпродюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Но в конце ноября она не прошла собеседование в НАГС. Изначально на конкурс на пост главы Госкино подалось восемь человек, все выбыли на предыдущих стадиях.

Также сообщалось, что Кабмин назначил врио главы Госкино Юлию Шевчук, которая ранее возглавляла в этом ведомстве юридический отдел.

Как известно, в августе Кабмин уволил главу Госкино Филиппа Ильенко, руководившего им с 2014 года.

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Источник: korrespondent.net