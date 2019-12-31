На Донбассе за день один обстрел, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 31 декабря.

Отмечается, что из вооружения БТР противник обстрелял позиции ВСУ вблизи населенного пункта Зайцево, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Также указано, что сегодня на всех участках разведения остается стабильной и с соблюдением режима тишины. Представители ГСЧС проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе было зафиксировано два обстрела со стороны сепаратистов. Тогда был ранен один боец ВСУ.

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Источник: korrespondent.net